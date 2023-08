Campo-grandense e mais dois jovens morrem em acidente durante viagem missionária

Um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (5), vitimou três jovens que realizam uma viagem missionária com destino a Porto Velho. David da Silva Santos, de 21 anos, Camila Martins Veríssimo, de 20 anos, e Samuel Mark Evangelista Segovia, de 20 anos, este último sendo de Campo Grande, faleceram no trajeto. Eles haviam deixado a capital sul-mato-grossense, mas houve o acidente em Ariquemes.

Segundo divulgado pela organização missionária Jocum (Jovens com uma Missão), outras duas jovens sobreviveram ao acidente e foram socorridos pelas equipes médicas. Elas foram identificados como Kerolen, de 22 anos, e Ingrid, de 23 anos, também de Campo Grande, e o quadro de saúde é considerado estável.

Conforme divulgado pelo site Ariquemes 190, o acidente aconteceu por volta da meia-noite desta madrugada, quando o carro em que os jovens estavam, colidiu contra uma carreta. Devido ao impacto, o motorista do veículo de passeio foi arremessado e morreu na hora.

As demais vítimas morreram ao ficar presa nas ferragens do veículo. Uma das jovens, que sobreviveu, também ficou presa e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para ser retirada do carro, que ficou bastante destruído.

Ainda de acordo com o site, o motorista da carreta explicou que percebeu o Ford Fiesta perdendo a direção e saindo da rodovia BR-364, mas ao retornar, colidiu fortemente contra a frente do cavalo da carreta. O condutor nada sofreu, ficando apenas em choque.

"Esses cinco jovens embarcaram nessa jornada com o propósito nobre de participar de um treinamento missionário, comprometendo-se em levar a tradução oral da Bíblia aos povos e culturas que ainda não têm acesso à Palavra de Deus em sua língua materna", diz a nota do Jocum.

Veja detalhes da nota publicada nas redes sociais pela organização.

"Jocum Campo Grande e Jocum Brasil estão empenhadas em oferecer todo o apoio emocional, material e espiritual às famílias enlutadas e providenciar tudo que for necessário para o atendimento das missionárias sobreviventes e para os trâmites relacionados aos corpos dos jovens que nos deixaram.



Qualquer forma de ajuda ou solidariedade será imensamente apreciada!



Ainda não temos conhecimento das demandas financeiras desse processo, mas pedimos que, se possível, qualquer contribuição seja encaminhada para a seguinte conta-corrente:

Jovens Com Uma Missão Jocum.

Agência: 0001

Conta Corrente: 2330566-1

Banco Cora



Pix: 31.978.826/0001-53 (CNPJ)



Neste momento de dor, pedimos orações pelas famílias enlutadas, pelas jovens sobreviventes e pelas bases envolvidas.



Embora o luto nos acometa, mantemos a confiança no Senhor e na certeza da vida eterna que Samuel, David e Camila anunciaram e viveram. Que seu exemplo continue a nós inspirar na jornada, "até que todos ouçam"."

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também