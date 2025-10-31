Campo-grandense ganha três anos de energia grátis em campanha da Energisa

O administrador de sistemas José Eduardo Silveira da Silva, 43 anos, morador do bairro Nova Campo Grande, é o primeiro cliente do país a ganhar três anos de contas de energia elétrica gratuitas na campanha Show de Prêmios Energisa. A promoção é válida em todas as distribuidoras do grupo e incentiva o pagamento das faturas via Pix, modalidade que cresce entre os consumidores.

José Eduardo conta que, ao ser informado sobre o prêmio, chegou a desconfiar de um golpe, mas, após confirmar seus dados, dirigiu-se à agência da Energisa para validar a premiação. O campograndense receberá R$ 250 de desconto mensal nas contas de luz pelos próximos três anos, um total de R$ 9 mil. “Acho que dá pra abusar um pouco do ar-condicionado”, brincou.

A campanha Show de Prêmios Energisa vai distribuir mais de R$ 150 mil em prêmios até abril de 2026, incluindo descontos nas contas de luz, caixas de som e vale-compras. Além dos sorteios de três anos de energia grátis, os participantes concorrem a um caminhão de prêmios no valor de R$ 30 mil.

Segundo a empresa, o objetivo é reforçar a praticidade e segurança do pagamento via Pix, que já é utilizado por mais da metade dos clientes da Energisa. “O Pix é uma forma democrática e segura de pagamento, que evita filas e o uso de dinheiro físico, trazendo comodidade e independência aos nossos clientes”, destaca Cristiana Rios, gerente de Recursos Financeiros da distribuidora.

