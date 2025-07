Candidatos ao TAF dos Bombeiros devem se atentar à validade do atestado médico

Soldados temporários que estão participando do TAF (Teste de Aptidão Física) do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, precisam estar atentos a duas situações: apresentar atestado médico e se atentar a validade do documento.

As avaliações começaram na última segunda-feira (14) e estão seguindo um cronograma, conforme divulgado no Diário Oficial do Estado, no dia 10 de julho.

As avaliações estão sendo realizadas no Colégio Militar de Campo Grande, na Avenida Presidente Vargas, no bairro Santa Carmélia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os candidatos devem apresentar atestado médico que comprove estar apto para executar as avaliações físicas previstas no teste.

O documento também precisar estar datado e ter, no máximo, 15 dias de validade contados a partir da data de início do TAF - dia 14. Isso significa que somente serão aceitos atestados emitidos a partir de 29 de junho de 2025. Atestados com data anterior não serão aceitos.

O teste de aptidão física contará com provas de corrida, flexão de braço, abdominal e natação, onde todas as atividades possuem caráter eliminatório e classificatório.

