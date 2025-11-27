Menu
Candidatos aprovados em processo de merendeiro são convocados na Capital

Selecionados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania nesta sexta-feira

27 novembro 2025 - 14h12Taynara Menezes
Vagas para merendeiraVagas para merendeira   (Foto: Prefeitura CG)

Candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para a função de Merendeiro foram convocados conforme o Edital n. 01/2025-22, publicado no Diogrande n. 8.139. A chamada tem como finalidade suprir vacâncias e garantir a continuidade dos serviços de alimentação escolar na Capital.

De acordo com o edital, os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), onde receberão orientações sobre a documentação exigida e os procedimentos necessários para efetivar a contratação temporária.

A relação completa de nomes, bem como datas e horários de atendimento, está disponível no Anexo Único do documento.

Serviço aos convocados

Data: 28 de novembro de 2025

Horário: 9h

Local: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SAS

Endereço: Rua Venâncio Borges do Nascimento, n. 377 – Jardim TV Morena

