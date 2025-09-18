Menu
Candidatos aprovados em processos seletivos da Educação são convocados na Capital

Os profissionais irão exercer as funções de auxiliar de manutenção, merendeiro e monitor de alunos

18 setembro 2025 - 09h52Sarah Chaves
Secretaria Municipal de EducaçãoSecretaria Municipal de Educação   (Google Maps)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (18), a convocação de candidatos aprovados em três processos seletivos simplificados para as funções de auxiliar de manutenção, merendeiro e monitor de alunos, com o objetivo de preencher vagas remanescentes e recompor vacâncias ocorridas durante o período, sem aumento de despesas com pessoal.

As convocadas e convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida, para receber orientações sobre a documentação necessária para o preenchimento das vagas e efetivação do processo de contratação.

A convocação para auxiliar de manutenção está marcada para o dia 19 de setembro, às 13h30. Já as candidatas e candidatos para Merendeiro e Monitor de Alunos devem comparecer no mesmo local, com horários diferentes: Merendeiro às 8h, e Monitor de Alunos também às 13h30.

