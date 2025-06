Capital abre processo seletivo para operador de teleatendimento

Foram divulgadas as datas para inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande para contratação de operador de teleatendimento para assegurar e preservar a prestação dos serviços públicos essenciais em setores específicos.

Conforme o edital, publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (5), a inscrição online é gratuita, e poderá ser realizada nos dias 9 e 10 de junho de 2025, até às 17 horas, no endereço eletrônico https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/.

São 100 vagas para preenchimento com prazo de 12 meses de contratação, mais o cadastro reserva. São requisitos ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar 30h semanais, com remuneração bruta de R$ 1.700.



Para maiores informações de como se inscrever no presente processo seletivo, o interessado pode seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www. campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever.



