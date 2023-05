Capital abre 300 vagas para cursos gratuitos em vendas, idioma e gestão

Serão ofertados a partir do dia 22 de maio, seis cursos de capacitação para interessados em buscar uma vaga de trabalho ou renda extra.

A Prefeitura de Campo Grande, para fomentar o título de Capital das Oportunidades, ofertará capacitações com entrega de certificados em Vendas e Atendimentos, Gestor de Tráfego, Espanhol, Educação Financeira, Vendas pelo WhatsApp e Higiene e Manipulação de Alimentos.

Vendas e Atendimentos

O curso tem como objetivo formar pessoas capazes para atuar nos diferentes segmentos da área de vendas e desenvolver habilidades específicas para a execução das diversas atividades inerentes à função de venda de produtos e/ou serviços.

O conteúdo tem lições de técnicas de vendas, apresentação de produtos/serviços, identificação de necessidades do cliente, argumentação de vendas, fechamento de vendas e pós-venda. O professor também aborda questões de comunicação eficaz, atendimento ao cliente, etiqueta no atendimento e resolução de conflitos; técnicas de negociação, negociação de preços, prazos e condições de pagamento.

Outra modalidade importante é sobre estratégias de marketing com conteúdo sobre noções básicas de marketing, análise de mercado e estratégias de vendas aliado à tecnologia, com habilidades básicas em informática, uso de sistemas de vendas, redes sociais e técnicas de vendas online.

Por fim, o professor Júlio César, ministrante do curso aborda sobre ética profissional, responsabilidade social e ambiental, relação com o cliente além de dinâmicas com o grupo.

Data: 22 a 26 de maio

Horário: 8h às 11h

Gestor de Tráfego

A capacitação tem como intuito gerar estudos de palavra-chave e de públicos para planejamento e implementação de campanhas, desenvolver o planejamento, criação e otimização de campanhas e distribuir a verba entre os canais de mídias paga.

As aulas contam com conteúdo de introdução à gestão de tráfego, a importância do tráfego para os negócios e como a gestão de tráfego pode ser usada para atingir seus objetivos de negócios. As aulas ministradas pelo professor Henrique Borges, também apresenta aulas sobre análise de dados, como o Google Analytics, para obter informações valiosas sobre o comportamento do usuário no site ou aplicativo e como otimizar a taxa de conversão do site ou aplicativo utilizando técnicas de conversão e testes A/B.

O conteúdo também aborda questões de publicidade online, estratégias de marketing digital, integrando diferentes canais, como SEO, mídias sociais e email marketing e automação, este para otimizar as campanhas e gerenciar leads de forma eficaz.

Data: 23 a 25 de maio

Horário: 8h às 11h

Curso de Espanhol

Este curso proporciona ao interessado a aquisição de competências linguísticas (oral, auditiva, escrita e leitora), bem como nas competências sociointeracionais e discursivas em língua espanhola no nível iniciante, com foco ao aprimoramento profissional.

O conteúdo aborda o alfabeto e pronúncia, gramática básica, conjugação de verbos, substantivos, adjetivos, pronomes e preposições. As aulas de vocabulário básico têm foco em ensinar palavras e frases básicas para se comunicar em espanhol em situações cotidianas, como cumprimentar, fazer pedidos em restaurantes e fazer compras.

As aulas ministradas pela professora Lucélia Santos, também apresenta expressões idiomáticas e como utilizá-las corretamente, a cultura hispânica e leitura e escrita em espanhol para melhorar a compreensão e a expressão escrita, seguido da conversação.

Data: 22 a 26 de maio

Horário: 13h às 17h

Curso de Educação Financeira

As aulas de educação financeira têm como foco conscientizar sobre a importância do planejamento, para que o cidadão possa desenvolver uma relação equilibrada com o dinheiro e tomar decisões acertadas sobre finanças e consumo.

O curso é ministrado pelo Matheus Guimarães e aborda questões de como criar um orçamento pessoal, controlar as despesas e estabelecer metas financeiras; sobre endividamento: como evitar dívidas desnecessárias, como lidar com dívidas existentes e como negociar com credores; e como começar a investir, diferentes tipos de investimentos, riscos e retornos.

Os alunos também aprendem noções básicas como planejamento financeiro como aposentadoria, compra de imóveis e educação; como entender e cumprir obrigações fiscais, como declarar imposto de renda, e como se beneficiar de deduções fiscais, além de gerenciamento e consumo consciente. No final, há dinâmicas e indicação de livros especializados sobre o assunto.

Data: 22 a 26 de maio

Horário: 13h às 17h

Curso de Vendas pelo WhatsApp

O curso tem como objetivo a consolidação e aprimoramento das boas práticas do marketing digital, auxiliando o empreendedor a como abordar os clientes para aumentar suas vendas de forma inovadora nas mídias sociais, podendo expandir seus negócios e conquistar clientes de várias áreas.

O conteúdo conta com aulas sobre introdução de vendas por online, análise de concorrência; negociação de influência online, identificação do público comprador e técnica Rapport por mensagem. Ministrada pela professora Hellen Fabiany, o curso ainda oferece estratégia de vendas na ferramenta WhatsApp, como fechar uma venda e gerenciamento das transmissões online. O requisito para este curso é um aparelho de celular carregado.

Data: 22 a 26 de maio

Horário: 18h30 às 21h30

Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos

As boas práticas de manipulação de alimentos (BPMA) contribuem para a produção alimentar livre de microrganismos patogênicos. Por isso, torna-se essencial a qualificação técnica dos manipuladores, a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos.

O curso ministrado pelo professor Ítalo Alves, aborda noções gerais sobre alimentos, microrganismos, parasitologia e transmissão de doenças pelos alimentos, estrutura física mínima para áreas de manipulação, higiene pessoal, de equipamentos e de materiais e cuidados com a matéria-prima.

Em seguida, os alunos também aprendem sobre conservação, estocagem e distribuição de alimentos, controle e prevenção de pragas e vetores, saúde dos trabalhadores e importância da carteira sanitária e descarte adequado de resíduos.

Data: 22 a 24 de maio

Horário: 18h30 às 21h30

Serviço

As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech.

As aulas gratuitas acontecem até o dia 26 de maio, nos períodos matutino, vespertino e noturno, das 8h às 11h, 13h30 às 17h e 18h30 às 21h30 respectivamente. Informações podem ser obtidas no telefone 3314-3577.

Deixe seu Comentário

Leia Também