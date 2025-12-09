Menu
Capital abre inscrições para contratação temporária para auxiliar de acesso predial

A seleção oferece 191 vagas, com reserva para cotistas, e inscrições gratuitas podem ser feitas pela internet de 09 a 14 de dezembro de 2025

09 dezembro 2025 - 09h51
A Prefeitura de Campo Grande abriu o processo seletivo simplificado para contratação temporária de Auxiliar de Controle e Acesso Predial, função destinada a atuar nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino. São 191 vagas, com remuneração bruta mensal de R$ 1.518,00 e contratação por um ano, em escala de 12x36 horas, conforme previsto no edital n. 25/2025-01.

As inscrições são gratuitas, realizadas exclusivamente pela internet, no site da Prefeitura www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, entre 09 e 14 de dezembro de 2025. 

Do total de vagas, há reserva para cotistas indígenas (5%), negros (10%) e pessoas com deficiência (5%), conforme legislação municipal 

A função exige escolaridade mínima de alfabetizado e inclui atividades de fiscalização de acesso, recepção, apoio administrativo-operacional, observação e comunicação de irregularidades nas escolas. A íntegra do edital está disponível no Diário Oficial do Município.

Veja mais informações no Diário Oficial desta terça-feira (9).





