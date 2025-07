Capital abre inscrições para Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 126 anos da cidade

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva de Cultura (Secult), anunciou a abertura das inscrições para o tradicional Desfile Cívico-Militar, que acontecerá no dia 26 de agosto, em celebração ao aniversário de 126 anos da capital sul-mato-grossense.

As entidades interessadas em participar da edição deste ano devem se inscrever até o dia 15 de agosto, enviando solicitação para o e-mail [email protected]. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-1313, ramal 4321.

Marcado para a manhã do dia 26 de agosto, o desfile acontecerá na Rua 13 de Maio e reunirá escolas, instituições civis e militares, associações culturais, organizações da sociedade civil e demais representantes da comunidade.

A edição de 2024, mesmo realizada sob uma temperatura de 7ºC, reuniu mais de 54 instituições e atraiu cerca de 20 mil pessoas entre participantes, público e equipes de apoio.

Na ocasião, as apresentações incluíram faixas, coreografias, fanfarras e vestimentas típicas em homenagem à “Cidade Morena”, consolidando o evento como um dos marcos do calendário cultural da cidade.

