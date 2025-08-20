Capital abre processo seletivo para assistente educacional inclusivo

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande desta quarta-feira (20), a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado instituído e organizado para seleção de assistente educacional inclusivo, para o Cadastro de Reserva (CR) do Processo Administrativo n. 6162/2024-37, visando proceder à recomposição gradativa do quadro de pessoal temporário da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Os candidatos devem ter formação específica no Curso de Magistério ou Normal Médio (Curso Técnico Profissionalizante), para atuar na função de assistente educacional inclusivo no atendimento aos alunos com deficiência.



A inscrição é gratuita e pode ser feita de 25 até às 17h do dia 29 de agosto pelo portal da Semadi https://www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo/.



A divulgação da Pontuação da Prova de Títulos (Resultado Preliminar), período para interposição de recursos e informações de como se inscrever no presente Processo Seletivo, o candidato poderá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: https://www. campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo/ .



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também