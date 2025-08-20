Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Capital abre processo seletivo para assistente educacional inclusivo

A inscrição é gratuita e pode ser feita entre 25 a 29 de agosto

20 agosto 2025 - 10h12Sarah Chaves
Foto: SemedFoto: Semed  

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande desta quarta-feira (20), a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado instituído e organizado para seleção de assistente educacional inclusivo,  para o Cadastro de Reserva (CR) do Processo Administrativo n. 6162/2024-37, visando proceder à recomposição gradativa do quadro de pessoal temporário da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Os candidatos devem ter formação específica no Curso de Magistério ou Normal Médio (Curso Técnico Profissionalizante), para atuar na função de assistente educacional inclusivo no atendimento aos alunos com deficiência.

A inscrição é gratuita e pode ser feita de 25 até às 17h do dia 29 de agosto pelo portal da Semadi https://www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo/.

A divulgação da Pontuação da Prova de Títulos (Resultado Preliminar), período para interposição de recursos e informações de como se inscrever no presente Processo Seletivo, o candidato poderá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: https://www. campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo/.
 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O monumento foi entregue nesta terça-feira
Cidade
Monumento dos Tuiuiús é inaugurado em Campo Grande após restauração
As chamas começaram na tarde de hoje
Cidade
JD1TV: Incêndio de grandes proporções atinge área de mata em Campo Grande
Câmara irá analisar PL com mudanças no IPTU e possibilidade de aumento do tributo
Cidade
Câmara irá analisar PL com mudanças no IPTU e possibilidade de aumento do tributo
As imagens foram gravadas ainda na tarde de domingo (17)
Cidade
JD1TV: Parque dos Poderes amanhece com lixo espalhado após fim de semana
Evento terá show de Munhoz e Mariano
Cidade
Festival de Hambúrguer movimenta Campo Grande neste fim de semana
Pamela Mirella Ferreira de Lima, vítima do ataque
Justiça
Travestis que mataram Pâmela queimada vão a júri popular em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cidade
Mês de Dom Bosco terá ações sociais e educativas em agosto
Assistente de educação infantil e merendeiros são convocados na Capital
Cidade
Assistente de educação infantil e merendeiros são convocados na Capital
Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro
Polícia
Idoso é chamado de "caloteiro" ao solicitar nota fiscal de serviço de guincho na Capital
Veículo estava bastante danificado
Cidade
JD1TV: Cadê o dono? Motorista abandona Pálio arrebentado em poste na 14 de Julho

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã