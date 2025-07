Capital abre processo seletivo para auxiliar administrativo, motorista e cuidador social

A Prefeitura Municipal De Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Administração e Inovação, divulgou a abertura do processo seletivo simplificado para seleção de auxiliar administrativo e financeiro, cuidador social, educador social, motorista e terapeuta ocupacional, com vistas à formação do Cadastro de Reserva (CR) do Processo Administrativo n. 91865/2023-91.



Para a função de motorista é necessário ser alfabetizado e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria B ou superior. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses. Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir decorrente de crime de trânsito.

Os motoristas e educadores sociais, que precisam ter ensino médio completo, terão carga horária de 40 h/s ou escala de 12x36 com remuneração e R$ 1.518,00.



Já o auxiliar administrativo, também com exigência de ensino médio completo cumprirá 40h, com remuneração de R$ 1.520,00.



Os candidatos as vagas de terapeuta ocupacional devem apresentar graduação na área com registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eles trabalharão em carga horária de 40h semanais com remuneração de R$ 3.200.



As inscrições gratuitas devem ser feitas entre o dia 17 até às 17h do dia 21 de julho no portal www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo .



Mais informações estão disponíveis na edição desta terça-feira do Diário Oficial de Campo Grande.



