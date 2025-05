Capital abre processo seletivo para auxiliar de manutenção com remuneração de R$ 1.518

A prefeitura de Campo Grande divulgou a abertura do processo seletivo para seleção de pessoal a ser contratado por tempo determinado na função de auxiliar de manutenção, para a recomposição das vacâncias que ocorrerão em 30 de junho de 2025, em virtude do encerramento de outros contratos.



São 300 vagas com remuneração bruta de R$ 1.518,00 e carga horária de 40h semanais. A escolaridade exigida é nível alfabetizado, sem ser necessário ensino médio completo.



As inscrições serão gratuitas realizadas de 13 até às 17h do dia 16 de maio, por meio do endereço eletrônico https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/ .

O Edital foi publicado na edição 7.924 do Diogrande desta terça-feira (13), a partir da página 4.

