Capital criou mais de 5 mil postos de trabalho em 2023, aponta Caged

No primeiro semestre de 2023, Campo Grande apresentou saldo positivo de 5.104 postos de trabalho, conforme publicação do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).



O destaque foi o setor de serviços, responsável por criar 53% dos postos de trabalho do saldo total, ou seja, 2.739 postos, seguido por construção (919) e indústria (917).



A Capital representa 20% dos postos de trabalho criados no Estado de Mato Grosso do Sul (24.872) entre janeiro e junho. Do total de empregos criados no período, 3.024 foram ocupados por homens e 2.080 por mulheres.



Os dados publicados no Relatório Mensal do Caged mostram que Campo Grande, em junho, apresentou percentual de crescimento de 0,32% sobre o saldo de estoque do mês anterior, criando 719 postos.



