Capital e Energisa regularizarÃ£o energia em comunidades

Durante reunião com representantes da Energisa de Mato Grosso do Sul, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, selou um compromisso junto ao presidente da concessionária para estabelecer uma rede segura aos moradores de comunidades que possuem ligações clandestinas de energia.

“Discutimos, além da Homex, o atendimento às demais comunidades que necessitam do serviço, buscando a regularização definitiva e levando energia de qualidade a todas as regiões da Capital”, disse o presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes.

Antes, a solicitação da ligação regular de energia só pode ser efetuada após a finalização do projeto de regularização do imóvel, com as entregas das Certidões de Regularização Fundiária (CRFs) pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf).

Agora, com o acordo firmado entre a prefeitura da Capital e a Energisa, a Amhasf poderá agilizar o processo de ligação regulas nos locais. “Diante da situação da Homex, onde há mais de 1500 famílias atendidas pelo projeto de regularização e também de demais comunidades em atendimento pela Prefeitura, nós firmamos esse compromisso junto à Energisa para regularizar as ligações dessas moradias. Estamos avançando com trabalho sério e com responsabilidade”, explicou Adriane Lopes.

Segundo o diretor adjunto da Amhasf, Cláudio Marques, a ligação regular da energia beneficiará não só os moradores, que terão mais segurança, mas também a população em geral.

“Esse é um passo muito importante, haja vista que nos períodos de chuva, como estamos agora, os riscos aumentam diante da existência das ligações clandestinas em comunidades que abrigam a parcela mais vulnerável da população, como crianças, gestantes e idosos. Nós, da Amhasf, estamos trabalhando para acelerar os processos de regularização, mas há trâmites legais e o trabalho a campo que demandam tempo. Essa parceria junto à Energisa simboliza um marco na história da regularização fundiária da nossa Capital”, ressaltou Marques.

No total, desde julho de 2022, já foram realizados 5.200 processos de regularização fundiária que foram concluídos ou estão em fase de conclusão na Capital, recorde em comparação com o que foi realizado nos anos anteriores.

