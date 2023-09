Capital está com inscrições abertas para 5 novos cursos gratuitos

A Prefeitura de Campo Grande realiza na próxima semana, de 11 a 15 de setembro, cinco novos cursos gratuitos: Manicure e Pedicure, Dicção e Oratória, Vendas pelo WhatsApp, Departamento Pessoal e Educação Financeira. As aulas serão na sede da Secretaria Municipal da Juventude. Ao todo, são 300 vagas.

Durante as aulas do curso de Vendas pelo Whatsapp, por exemplo, os alunos vão aprender sobre Introdução de vendas on-line, negociação de influência on-line, Identificação do Público Comprador e Técnica Rapport por Mensagem.

“Vender nesse aplicativo oferece vários benefícios, tanto para os vendedores, quanto para os clientes. Trata-se de abordagem conveniente, eficaz e econômica para atingir clientes e realizar transações comerciais, aproveitando as vantagens da comunicação instantânea e da comodidade on-line”, garantiu a especialista em Vendas pelo Whatsapp, Hellen Fabianny.

São 60 vagas oferecidas em cada curso. Com exceção do curso de Educação Financeira, que acontece nos dias 11, 12 e 13, os demais temas terão duração de cinco dias.

As inscrições podem ser feitas pelo link.

Serviço

- Manicure e Pedicure (11 a 15 de setembro)

Horário: 8h às 11h30 (matutino);

- Dicção e Oratória (11 a 15 de setembro)

Horário: 13h30 às 17h (vespertino);

- Vendas pelo WhatsApp (11 a 15 de setembro)

Horário: 18h30 às 21h30 (vespertino);

- Departamento Pessoal (11 a 15 de setembro)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno);

- Educação Financeira (11, 12 e 13 de setembro)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-3577 ou WhatsApp (67) 99287-2008.

