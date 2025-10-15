Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação

A prefeitura por meio das Secretarias de Gestão e Educação publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (15), a abertura do processo seletivo para Assistente de Secretaria, Assistente Agropecuário, Auxiliar de Manutenção, Inspetor de alunos e Merendeiro, visando proceder à recomposição das vacâncias que ocorrerão em 22 de dezembro de 2025, em virtude do encerramento dos contratos, sem aumento de despesas com pessoal.

Para os cargos de Assistente de Secretaria, Assistente Agropecuário, Auxiliar de Manutenção, Inspetor de alunos é necessário ter o ensino médio completo. Os profissionais terão carga horária de 40h semanais e remuneração de R$ 1.600, salvo para assistente agropecuário que é de R$ 1.700.

Para a função de merendeiro, também com 40 horas semanais é preciso ser alfabetizado. A remuneração é de R$ 1.518.

As inscrições serão realizadas, presencialmente, nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2025, no horário das 7h às 11h e das 12h às 16h – nas Secretarias das Escolas do Campo, conforme endereço abaixo:



- Escola Municipal Oito de Dezembro (109 km), endereço: Fazenda Girassol, Comunidade Santa Luzia, zona Rural – Região Anhanduí, CEP: 79100-000 - Extensão Profª Onira Santos Rosa (192 km).



- Escola Municipal Isauro Bento Nogueira (56 km) – endereço: Rua Mairiporã, 60 – Distrito Anhanduí – CEP – 79125-000.



- Escola Municipal Agrícola Gov. Arnaldo Estevão de Figueiredo (32 km) – endereço: Rodovia MS 451 – KM 10 – Região de Três Barras.



- Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco (23 km) – endereço: Rua Guia Lopes, 340 – Rochedinho – MS, CEP – 79127-000.



- Escola Municipal Darthesy Novaes Caminha (22 km) – endereço: Rua dos Mascotes, s/n – Chácara das Mansões.



- Escola Municipal José do Patrocínio (28 km) endereço: BR 163 – KM 444 – Cachoeirinha, CEP – 79125-000.



- Escola Municipal Orlandina Oliveira Lima (32 km) – endereço: MS BR 080 – KM 30, Aguão, zona rural CEP – 79100-000.

- Escola Municipal Leovegildo de Melo (23 km) – endereço: BR 262 – KM 309 – saída para Três Lagoas – zona rural, CEP – 79108-550 A



As inscrições referentes às vagas oferecidas nas Extensões das Escolas serão realizadas somente no endereço das Escolas Polo



