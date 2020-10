Capital ganha “Dia das Assembleias de Deus”

O prefeito Marquinhos Trad sancionou, nesta quarta-feira (7), a Lei que estabelece o Dia das Assembleias de Deus, no âmbito do município de Campo Grande.

A data, que será comemorada anualmente todo dia 15 de novembro, foi incluída no Calendário Oficial de Eventos da cidade. Antes de virar lei, o projeto de autoria dos vereadores Pastor Jeremias (Avante) e Junior Longo (PSDB), ambos evangélicos, foi aprovado pelos parlamentares. “É uma honra encaminhar um projeto como este. Há mais de 100 anos a Assembleia de Deus existe no Brasil, contribuindo em todas as áreas da sociedade, uma contribuição ao Estado”, disse o vereador Pastor Jeremias ao JD1 Noticias.

Em Campo Grande, segundo o vereador, a igreja tem aproximadamente 70 mil fieis. O Executivo regulamentará a Lei que entra em vigor nesta quarta.

