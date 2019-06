Capital ganha "Prêmio Destaque Nacional em Gestão Ambiental"

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A capital sul-mato-grossense, Campo Grande, está se tornando destaque nacional em modelo de gestão ambiental municipal e no desenvolvimento de políticas ambientais locais.

A Cidade Morena, como é carinhosamente apelidada, recebe neste mês o “Prêmio Destaque Nacional em Gestão Ambiental” promovido pela Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA).

A premiação visa valorizar os municípios por ações e iniciativas que promovam a sustentabilidade socioambiental.

Dentre as ações promovidas pelo poder público estão fiscalizar e monitorar a qualidade das águas superficiais dos cursos d’água, incentivar a preservação da arborização urbana com o manejo das árvores símbolo da cidade, plantios sistemáticos em diversas regiões além da distribuição de mudas produzidas no Viveiro Municipal gratuitamente à população.

Além de buscar a recuperação e preservação das Áreas de Preservação Permanente (APP), oferecer à população espaços como os Centros de Educação Ambiental (CEA) que contribuem para a promoção e apoio ao processo de educação e conscientização ambiental realizadas continuamente.

A ampliação do sistema de esgotamento sanitário, limpeza e manutenção das ruas e avenidas, a implementação de legislações que estabelecem regramento para o descarte dos resíduos sólidos urbanos, incentivo à Coleta Seletiva e a revitalização de espaços públicos também são ações importantes.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, explica que o conjunto de práticas da atual administração municipal resulta num constante processo de evolução do planejamento urbano e ambiental.

As ações voltadas para o meio ambiente na capital ocorrem ao longo de todo o ano. “Nesse dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, a capital tem muito o que comemorar, avançando cada vez mais no conceito de cidade sustentável”, comemorou.

O secretário comenta que a capital já pratica uma série de programas eficientes que têm como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população visando o desenvolvimento econômico aliado à preservação do meio ambiente. “O prefeito Marquinhos Trad demonstra que sua gestão é voltada para o futuro, porém preservando o meio ambiente”, comentou.

Eduardo acrescenta que “instituímos o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande, instrumento básico da política de desenvolvimento urbano que garantirá o direito a uma cidade sustentável, assegurando assim o bem-estar de seus habitantes. Nos preocupamos com os nossos recursos naturais, realizando de ações como, por exemplo, o tratamento fitossanitário realizado nas Figueiras das Avenidas Afonso Pena e Mato Grosso, que são tratadas como tesouros, o que de fato são para os campo-grandenses”, finaliza.

Ele ainda afirma que a preservação ambiental reflete diretamente na qualidade de vida dos campo-grandenses que podem acompanhar das mais variadas espécies de aves no centro urbano.

E que o campo-grandenses podem observam também diferentes espécies de peixes, répteis e mamíferos nas matas, nos córregos e rios que oferecem refúgio e alimento necessários para essa fauna silvestre.

O urbanismo e o meio ambiente devem seguir alinhados, e com isso Eduardo comenta que “é dessa forma que se planeja com a máxima eficiência. Ao mesmo tempo em que a cidade cresce, crescem as demandas relacionadas aos resíduos, infraestrutura e preservação ambiental. E, cientes disso, buscamos promover políticas públicas ambientais e atuando em iniciativas que priorizam tanto preservação ambiental como o desenvolvimento urbano”.

