Capital ganha reconhecimento internacional por arborização

Campo Grande sai na frente de todas as capitais brasileiras e conquista o reconhecimento do programa Tree Cities of the World, uma parceria entre a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e pela Fundação Arbor Day.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luis Eduardo Costa, contou ao JD1 Notícias que foi feito um credenciamento no programa, que fez a avaliação técnica das políticas, ações e investimentos que foram realizados ao longo dos anos pelo poder público. “Apresentamos todos os documentos em uma banca internacional, ligada a ONU, preenchemos todos os requisitos e conquistamos o reconhecimento ‘cidade das árvores’, pela qualidade de gestão”, disse.

A visão do programa é adotar as abordagens mais bem-sucedidas para gerenciamento de árvores e florestas urbanas. Para o reconhecimento, as cidades atenderam a cinco padrões principais de manejo florestal urbano.

Luis Eduardo se diz muito orgulhoso do “prêmio” e pela importância do reconhecimento de uma fundação que atua desde a década de 70. “Isso iguala Campo Grande a cidades como Madrid, Nova York, Sidney, entre outras que já são referência. Nos ajuda para que as pessoas olhem de maneira diferente para a arborização urbana. Como é importante, não só pela qualidade sensorial, mas também para a saúde de todos nós, para a biodiversidade”, ressaltou.

Além de Campo Grande, apenas a cidade do interior de São Paulo, São Carlos, garantiu o reconhecimento. O programa foi lançado em 2019, portanto, é a capital sul-mato-grossense é pioneira no “prêmio”.

