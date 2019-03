Capital ganha salão que usa produtos orgânicos

Com intuito de investir no ramo dos comésticos, o empresário Wagner Leão do Carmo, 58 anos, e a esposa, começaram a caminhada há oito anos, quando em uma feira conheceram linhas de produtos orgânicos.

Mergulhando de cabeça no segmento, o que começou como uma distribuidora atualmente virou o salão Organ Hair, trabalhando com produtos orgânicos e veganos.

O empresário fala que hoje em dia trabalha com um estoque, tanto na distribuidora e no salão, com uma linha de produtos 80% orgânicos. O que falta para completar a porcentagem são produtos que ainda estão sendo estudados e buscando a melhor forma de produção.

Wagner ressalta que não adianta trabalhar com linha sustentável e não manter a ideia de pé, a estrutura do salão também conta com materiais recicláveis, móveis reutilizados, algumas peças com madeiras de reflorestamento e, além disso, a água utilizada nos lavatórios é filtrada, sem cloro e isenta de fluidos.

O salão tomou forma e o atendimento começou há dois meses, mas ainda não houve uma inauguração formal para apresentá-lo. A idéia inicial foi planejada para toda família e não especifica em um tipo de público, mas é de fácil acesso e conta com uma boa localização.

O preço é tabelado e o diferencial está nos valores, que pela estrutura, localização e uso de produtos orgânicos internacionais, oferece serviço de uma equipe treinada pagando pouco. Kevin é educador e um dos cabeleireiros do salão, e explica com brilho nos olhos a didática de apresentação dos orgânicos passados ao cliente e como é utilizado.

Com hall de boas vindas e um cartão de papel semente, Wagner fala sobre como contribui para um mundo melhor, sem agredir a natureza e sendo adepto ao bem-estar animal.

O salão fica em sala dentro do posto de gasolina Tag, localizado na Avenida Mato Grosso, 3670.

Deixe seu Comentário

Leia Também