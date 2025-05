Capital irá capacitar os servidores da saúde para atendimento a Pessoas com Deficiência

A Lei que garante o programa de capacitação “Protocolo de Atendimento para Pessoas com Deficiência (PCD)”, aos servidores da Saúde foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande nesta quarta-feira (14). Os cursos irão abranger recepcionistas e pessoal administrativo em serviços públicos da área.

O Programa tem como objetivo capacitar e atualizar os servidores da área da saúde pública para oferecerem atendimento especializado e humanizado às pessoas com deficiência, promovendo a inclusão e a qualidade do atendimento prestado.



A especialização será oferecida de forma contínua e permanente, com cursos presenciais ou a distância ofertados pelo Município.



A Secretaria competente, responsável pela execução do Programa irá elaborar um cronograma anual de cursos e capacitações, garantindo a participação de todos os servidores da área.

