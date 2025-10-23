Capital lança "AgroIntegra CG" para fortalecer agricultura familiar e alimentação escolar

A Prefeitura de Campo Grande lança, nesta sexta-feira (24), o “AgroIntegra CG – Conectando o Campo à Alimentação Escolar”, um projeto inovador que busca organizar, integrar e fortalecer a agricultura familiar no município.

O evento será realizado às 14h, no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), localizado na Rua Marcino dos Santos, 401.

A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) e representa um marco para o setor agro da Capital.

O objetivo é conectar o campo, a central de abastecimento e a alimentação escolar, garantindo alimentos de qualidade nas escolas e geração de renda para os produtores rurais e urbanos.

Durante o lançamento, será assinando um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que visa impulsionar a competitividade e o crescimento do agronegócio local.

A parceria deve beneficiar cerca de 240 participantes, entre 170 produtores rurais e 70 hortas urbanas, com assistência técnica, qualificação profissional, inovação e sustentabilidade.

O AgroIntegra CG conta com o apoio da Famasul, Senar, Sindicato Rural, Agraer, Banco do Brasil, Secretaria-Executiva de Licitações e Contratos (Selc), Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Superintendência de Alimentação Escolar (Suale), que atuarão de forma conjunta na organização da cadeia produtiva e no fortalecimento da agricultura familiar.

De acordo com a Semades, o projeto foi construído a partir de um amplo diagnóstico nas comunidades rurais, que identificou desafios como falta de documentação, ausência de assistência técnica, dificuldade de acesso ao crédito e desorganização de associações.

A partir desse levantamento, foram formados grupos de 10 a 30 produtores por região, com base em suas características e demandas.

O trabalho também incluiu cursos de capacitação nas áreas de gestão, associativismo, operação de máquinas, manutenção preventiva e boas práticas de produção, além da implantação de assistência técnica continuada, com apoio da Famasul e do Senar.

