Capital lança Campanha do Agasalho com 3 pontos de arrecadação

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), lançou nesta semana a 4ª Campanha do Agasalho – Aquecendo Corações II, em Campo Grande. A inciativa contará com três pontos de coleta de roupas, calçados, agasalhos e mantas para famílias de Campo Grande em situação de vulnerabilidade social.

Segundo o FAC, as doações poderão ser feitas entre 7h e 17h30 no Instituto Mirim, na Avenida Fábio Zahran, 6.000; Prefeitura de Campo Grande, na Avenida Afonso Pena, para volumes menores; e Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque. As doações serão arrecadadas entre os meses de maio e agosto.

Uma das formas de arrecadação das doações será pautada no projeto já executado pelo FAC “Ajuda do Bem”, que disponibiliza caixas em pontos estratégicos da cidade com a finalidade de arrecadar alimentos, roupas, brinquedos dentre outros. A colaboração pode ser efetuada por qualquer pessoa, empresa ou comunidade.

A primeira-dama de Campo Grande, e presidente do comitê gestor do FAC, Tatiana Trad, destacou a importância da população para o sucesso da campanha. “É muito importante a colaboração de todos, pois quanto mais pessoas estiverem engajadas nesta causa, mais pessoas vão estar protegidas do frio neste inverno, quanto mais a sociedade estiver envolvida, mais pessoas vamos poder ajudar principalmente agora, neste período tão difícil que estamos enfrentando, qualquer ajuda é sempre bem-vinda”, ressalta.

O público-alvo da campanha são famílias com renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos; ter o número de inscrição no NIS (cadastro único dos programas sociais); e CPF; ser beneficiário de algum programa social federal, estadual ou do município; além de apresentar declaração de vulnerabilidade social firmado por um assistente social do FAC.

Além das confecções, o FAC vai coordenar a doação de alimentos necessários para o preparo de uma refeição coletiva a ser distribuída gratuitamente. Toda arrecadação será efetuada de forma voluntária a partir das parcerias estabelecidas.

Deixe seu Comentário

Leia Também