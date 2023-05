Capital realiza segundo plantão de castração com 150 vagas para cães e gatos

O segundo plantão de castração de cães e gatos em Campo Grande acontece na próxima quarta-feira (24). Nesta edição, a Prefeitura da Capital, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, vai garantir a castração gratuita de 200 pets, sem a necessidade do NIS.

Na primeira edição, que aconteceu em abril deste ano, foram disponibilizadas 150 vagas de castração. De acordo com a Secretaria, os tutores de cães e gatos com no mínimo cinco meses e no máximo 15kg interessados, deverão levar seus animais para avaliação médico-veterinário e estando aptos para o procedimento, receberão retorno da Secretaria informando o local, data e horário agendados para o procedimento.

Durante a ação, os pets passam por avaliação para serem encaminhados para as clínicas conveniadas com a Prefeitura e ainda são vermifugados, vacinado contra a raiva e microchipado.

Atendimentos Ubea

Atualmente, a Unidade realiza atendimentos de baixa complexidade como avaliação clínica, administração de medicamentos injetáveis, vacinação antirrábica, vermifugação, controle de carrapato e pulgas e encaminhamento para castração em clinicas credenciadas. Além de realizar o encaminhamento de casos de urgência e emergência para atendimento na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso Sul).

Firmado em março, o convênio com a UFMS garante que serviços como consultas especializadas, ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma, endoscopia, exames laboratoriais bioquímicos e parasitológicos, cesarianas, cirurgia ortopédica, cirurgia de piometra emergencial, atendimentos de emergência e internação sejam disponibilizados de forma gratuita a tutores inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

Aberta desde o dia 8 de dezembro, a Ubea disponibiliza senhas distribuídas nos períodos matutino e vespertino e conta com três consultórios, com capacidade de atendimento para até 30 animais, sendo 15 no período da manhã (8h às 10h30) e 15 no período da tarde (13h30 às 16h30).

Os atendimentos ocorrem às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às quartas, a equipe irá realizar as visitas in loco de ONGs e protetores independentes.

Serviço

Rua Rui Barbosa, 3538;

Atendimentos clínicos: a partir das 7h30 (Importante chegar cedo);

Para ser atendido, o tutor interessado deve apresentar;

– Documento com foto

– Comprovante de residência

Informações (67) 2020-1397.

