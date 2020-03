Capital recebe 7 toneladas de alimentos para ajudar moradores de rua

A Prefeitura de Campo Grande recebeu na noite desta quinta-feira (26) a doação de sete toneladas de alimentos não perecíveis que serão destinados à moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade migrantes e estrangeiros.

Essa doação irá ajudar o plano de ação para conter a disseminação do coronavírus (Covid-19) entre este público.

A vice-prefeita, Adriane Lopes, acompanhou a entrega dos alimentos no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) onde eles serão separados e organizados em cestas para serem distribuídas.

“Neste momento tão difícil que estamos passando podemos perceber que existem ainda muitas pessoas que pensam no próximo. Certamente essa doação irá nos ajudar e muito e garantir alimento para centenas de pessoas”, disse.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, também esteve acompanhando a entrega e agradeceu o apoio das empresas e instituições.

“Nós só temos que agradecer a todas as empresas que têm sido parceiras nesta luta. Isso faz toda a diferença para que a gente consiga prosseguir e oferecer o mínimo de condições aos nossos servidores e à população que, como neste caso, não teria condições de ter o alimento em sua mesa”, complementa.

A doação dos alimentos foi feita pela Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS), Rede de Supermercados Nunes, Rede de Supermercados Nunes e Grupo Pereira – Fort Atacadista.

A logistica de entrega contou com apoio do empresário Claudio Cavol, presidente do Sindica das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (SETLOG-MS) e diretor-proprietário da Três Américas Transportes.

A logística de entrega contou com apoio do empresário Claudio Cavol, presidente do Sindica das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (SETLOG-MS) e diretor-proprietário da Três Américas Transportes.

Deixe seu Comentário

Leia Também