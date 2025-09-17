Menu
Menu Busca quarta, 17 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Capital se mobiliza para o dia mundial da limpeza que acontece sábado

Encontro acontecerá na Praça Ary Coelho das 8h às 12h

17 setembro 2025 - 16h10Taynara Menezes
Evento acontecerá na Praça Ary Coelho Evento acontecerá na Praça Ary Coelho   (Foto: Prefeitura)

Campo Grande será palco de um dos maiores eventos cívicos do mundo: o Dia Mundial da Limpeza. O mutirão de limpeza acontecerá neste sábado (20), das 08h às 12h, com o ponto de encontro na Praça Ary Coelho, reunindo cerca de 100 voluntários para atuar em prol do meio ambiente.

A ação faz parte de um movimento global coordenado pelo Instituto Limpa Brasil, representante oficial da campanha Let's Do It!, que em 2024 mobilizou mais de 618 mil brasileiros na coleta de 1.256 toneladas de resíduos. Pela segunda vez, o evento integra o calendário oficial da ONU, reforçando o compromisso da cidade com a sustentabilidade.

Gabriel Ferraciolli, líder da ação em Campo Grande, destaca a importância do engajamento local. "Cada pessoa que se junta a nós não está apenas recolhendo lixo, está plantando uma semente de consciência e cuidado. Convidamos todos os campo-grandenses a serem parte dos 5% que fazem a diferença e a transformar nossa cidade em um exemplo de cidadania e amor pelo meio ambiente", afirma Ferraciolli.

Com o lema #StriveForFive, a campanha de 2025 busca inspirar uma mudança de comportamento em larga escala, mostrando que 5% da população adotando uma prática é suficiente para que ela se torne uma norma social. A ação em Campo Grande é uma oportunidade para cada cidadão contribuir diretamente para essa transformação.

Como Participar 

A comunidade, escolas e empresas estão convidadas a se unir a esse grande esforço. Para participar, basta comparecer à Praça Ary Coelho no dia 20 de setembro, das 08h às 12h. Inscreva-se no link aqui. 

Programação - Dia Mundial da Limpeza em Campo Grande

Ponto de Encontro: Praça Ary Coelho

Data: 20 de setembro de 2025

Horário: 08h às 12h
Cronograma:

08h00 – Recepção e Registro de Presença

08h30 – Abertura Oficial

08h45 – Orientação e Distribuição dos Grupos

09h00 – Início do Mutirão de Limpeza

11h15 – Concentração e Pesagem dos Resíduos Coletados

11h30 – Registro Fotográfico e Agradecimentos

12h00 – Encerramento Oficial

Escreva a legenda aqui

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Movimentação da PM no local -
Polícia
AGORA: Dois jovens são baleados em tentativa de execução no Jardim Nhanhá
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveram
Justiça
Justiça nega exame de insanidade a réu por acidente com 4 mortos na BR-060
Local do crime -
Justiça
"Panela" é condenado a 13 anos de prisão por homicídio motivado por vingança
Projeto desenhado
Cidade
Nova base da Guarda Civil Metropolitana reforçará segurança no Trevo Imbirussu
Com mais de 30 estações gastronômicas, o festival é uma verdadeira celebração das carnes
Cidade
Campo Grande recebe a 3ª edição do Festival Internacional da Carne
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Ponte situada na Avenida Manoel da Costa Lima -
Cidade
MPMS move ação judicial para cobrar manutenção de viadutos da Capital
Vítima morreu na Avenida Manoel da Costa Lima
Justiça
Dupla é condenada por matar jovem após confusão em tabacaria no Guanandi
Fachada da Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Vereadores aprovam alterações no IPTU e em critérios urbanísticos na Capital
Pixabay
Cidade
Saneamento possibilita crescimento da prática de compostagem adotada por produtores

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira