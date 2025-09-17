Capital se mobiliza para o dia mundial da limpeza que acontece sábado

Campo Grande será palco de um dos maiores eventos cívicos do mundo: o Dia Mundial da Limpeza. O mutirão de limpeza acontecerá neste sábado (20), das 08h às 12h, com o ponto de encontro na Praça Ary Coelho, reunindo cerca de 100 voluntários para atuar em prol do meio ambiente.

A ação faz parte de um movimento global coordenado pelo Instituto Limpa Brasil, representante oficial da campanha Let's Do It!, que em 2024 mobilizou mais de 618 mil brasileiros na coleta de 1.256 toneladas de resíduos. Pela segunda vez, o evento integra o calendário oficial da ONU, reforçando o compromisso da cidade com a sustentabilidade.

Gabriel Ferraciolli, líder da ação em Campo Grande, destaca a importância do engajamento local. "Cada pessoa que se junta a nós não está apenas recolhendo lixo, está plantando uma semente de consciência e cuidado. Convidamos todos os campo-grandenses a serem parte dos 5% que fazem a diferença e a transformar nossa cidade em um exemplo de cidadania e amor pelo meio ambiente", afirma Ferraciolli.

Com o lema #StriveForFive, a campanha de 2025 busca inspirar uma mudança de comportamento em larga escala, mostrando que 5% da população adotando uma prática é suficiente para que ela se torne uma norma social. A ação em Campo Grande é uma oportunidade para cada cidadão contribuir diretamente para essa transformação.

Como Participar

A comunidade, escolas e empresas estão convidadas a se unir a esse grande esforço. Para participar, basta comparecer à Praça Ary Coelho no dia 20 de setembro, das 08h às 12h. Inscreva-se no link aqui.

Programação - Dia Mundial da Limpeza em Campo Grande

Ponto de Encontro: Praça Ary Coelho

Data: 20 de setembro de 2025

Horário: 08h às 12h

Cronograma:

08h00 – Recepção e Registro de Presença

08h30 – Abertura Oficial

08h45 – Orientação e Distribuição dos Grupos

09h00 – Início do Mutirão de Limpeza

11h15 – Concentração e Pesagem dos Resíduos Coletados

11h30 – Registro Fotográfico e Agradecimentos

12h00 – Encerramento Oficial

