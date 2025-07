Capital sedia Summit Femedi com foco no empreendedorismo feminino

O Summit Femedi será realizado nos dias 11 e 12 de julho, no auditório do Sebrae/MS, em Campo Grande, com tema central “Mulheres em expansão para internacionalização”, o evento terá foco em expansão de negócios, posicionamento global e sustentabilidade

A programação é composta por painéis e talk-shows que irão abordar assuntos como gestão e expansão de negócios, posicionamento global, sustentabilidade, governança e impacto inteligente. As inscrições podem ser feitas no link pelo valor de R$ 292,00. Mais informações podem ser obtidas por meio da página da Femedi no Instagram.

O Sebrae é correalizador do evento promovido pela Federação das Mulheres no Desenvolvimento Internacional (Femedi) para empreendedoras que desejam acessar novos mercados. A iniciativa também promove uma feira de negócios com espaço exclusivo para exposição de marcas femininas, com o objetivo de ampliar a visibilidade de empreendimentos liderados por mulheres.

Serviço

O Summit Femedi tem início na sexta-feira (11), às 18h com o “Talk Sebrae – Da virada de chave à exportação”, com orientações para empreendedoras que desejam ampliar a comercialização de produtos.



Em seguida, será realizada a palestra “Onde estou e aonde posso chegar?” e, na sequência, o “Talk Internacional – Bem-vindo à Rota”, com a participação de empresários do Chile, Argentina e Paraguai.

Já no sábado (12), a programação se inicia com a palestra “Internacionalização e posicionamento global”, ministrada pela diretora institucional da IEST Group, referência em internacionalização de negócios, Marina Miranda.

Marina lidera a parceria entre a APEX Brasil e o Alibaba, maior plataforma B2B do mundo, conectando empresas brasileiras ao mercado global por meio da inovação digital. Ao longo do dia, o evento contará com outras sete palestras e painéis que se estendem até às 18h.

