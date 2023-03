A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da SEJUV (Secretaria Municipal da Juventude), oferece 30 vagas para o curso de higiene e manipulação de alimentos. As aulas serão gratuitas e acontecerão nos dias 13 e 15 de março, das 19h às 21h30, na Igreja Aviva dentro da Aldeia Urbana Ingígena Inámaty kaxé, no Loteamento Novo Dia.

O objetivo é ensinar práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos profissionais que trabalham com alimentos, desde a escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento, até a venda para o consumidor.

“O curso faz parte da capacitação oferecida para a população e, é uma exigência Federal, com autonomia municipal. Qualquer pessoa que pretende manipular alimento, precisa dessa capacitação, inclusive, para que um estabelecimento se formalize, é necessário o curso de higiene de manipulação” explicou o nutricionista da Sejuv, Ítalo Alves, que é responsável por ministrar as aulas.

Os interessados podem realizar a inscrições ou obter mais informações através do telefone (67) 98475-9425 ou (67) 99657-5225.

Serviços

Data: 13 de março a 15 de março de 2023

Horário: 19h00 às 21h30

Vagas: 30

Local: Local: Igreja Aviva dentro da Aldeia Urbana Indígena Inámaty kaxé

Endereço: Rua: Luciano José Ovídio Moreira n.12.

