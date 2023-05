Capital terá 1º Festival do Hambúrguer no próximo fim de semana

Se você é louco por hambúrguer, anota na agenda. Nos dias 26, 27 e 28 de maio, Campo Grande será palco do 1º Festival do Hamburger de Mato Grosso do Sul. O evento será realizado na Avenida Afonso Pena, na Cidade do Natal e a entrada é gratuita. Na sexta, o Festival tem início às 19h e no sábado e domingo, a diversão começa a partir das 15h.

Em sua primeira edição, o Festival reunirá mais de 20 estabelecimentos que servirão hambúrgueres, hot dogs e batata-frita, com valores que variam entre R$20 e R$30. Além da gastronomia, o evento contará com pintura facial para as crianças e o Encontro de Fuscas, uma exposição de cerca de 60 veículos, para os apreciadores de carros antigos.

“O Festival de Hambúrguer vem para promover e divulgar a gastronomia de nossa Campo Grande. As hamburguerias caíram no gosto de nossos munícipes e este evento vem para oportunizar o encontro dos empreendedores com os fãs dos lanches”, afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal e Cultura e Turismo.

A música também estará presente no festival. Na sexta (26), a animação fica por conta de Chicão Castro, que se apresenta das 21h às 23h. No sábado (27), Dany Cristinne assume o palco das 19h às 21h e, em seguida, é a vez do rock da Banda V12, das 21h às 23h. O encerramento do evento no domingo (28) será com a banda Muchileiros, das 21h às 23h.

