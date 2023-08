Capital terá curso gratuito de inteligência emocional

Os cursos “Empreendedorismo, Liderança e Inovação” e “Inteligência Emocional”, oferecidos pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) estão com inscrições abertas para ajovens acima de 15 anos.

Os cursos serão ministrados do dia 28 de agosto a 01 de setembro, respectivamente no período noturno (18h30 às 21h30) e matutino (8h às 11h30).

Para o empresário e ministrante do curso Empreendedorismo, Liderança e Inovação, Jacson Freitas, é uma grande oportunidade de aprender técnicas e ferramentas que permitirão ao futuro empreendedor obter excelentes resultados. “Eles terão acesso a aulas de finanças, gestão de pessoas, identificação de oportunidade de negócios e muitas outras ferramentas indispensáveis para quem deseja empreender”, explicou.

Já no curso de Inteligência Emocional, os alunos terão a oportunidade de aprender sobre comunicação assertiva na prática, introdução à PNL (Programação Neolinguística), como lidar com conflitos, entre outros temas.

Cada curso oferece 60 vagas e acontecerão na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, n°924, no 3º andar do Condomínio Marrakech. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com/pre-inscricao .

