Capivara é atropelada e encontrada morta na Via Park em Campo Grande

Uma triste cena pode ser vista ao longo do prolongamento da rua Professor Luís Alexandre de Oliveira, conhecida popularmente como Via Park, em Campo Grande. Uma capivara 'jogada' as margens, com sinais de atropelamento e morta é o retrato encontrado, no episódio que possivelmente aconteceu no domingo (6).

Para quem pratica a caminhada nos arredores do Parque das Nações Indígenas, é possível notar a quantidade de capivaras que aparecerem ao longo do dia.

Mas dessa vez, uma delas não teve a sorte de tentar atravessar uma das vias mais movimentadas da capital sul-mato-grossense.

A cena chegou a ser compartilhada nas redes sociais pela página do Instagram 'Junior do Passeando'.

E durante a manhã desta segunda, a reportagem esteve presente no trecho onde aconteceu o atropelamento e pôde constatar que a capivara permanece por ali.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também