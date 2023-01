Capivaras são encontradas mortas em avenida da Capital

Duas capivaras foram encontradas mortas, na avenida Ludio Martins Coelho, no bairro Belo Horizonte, na Capital. Os animais estavam em um local que podiam ser vistos por quem passava pela região, na manhã desta quinta-feira (19). A suspeita é de que elas tenham sido atropeladas enquanto tentavam atravessar a via.

Uma delas estava na pista sentido centro-bairro e a outra no canteiro central, perto da ciclovia. O local é bastante movimentado, principalmente nos horários de pico pela manhã e no fim da tarde.

A pista fica perto de uma mata e, conforme moradores da região, são frequentes os acidentes envolvendo animais silvestres.

Apesar de não ter placas que sinalizem o acesso de animais por ali, os motoristas devem ficar atentos nesse trecho da avenida. *Com informações do portal Primeira Página.

