Caramelo desaparece na região do Caiçara e família pede ajuda pra encontrar

A família de Thiago Azevedo procura por Angus, um cachorro vira-lata caramelo, que desapareceu no último domingo, por volta do horário do almoço, na região do Caiçara/Anahy.
De acordo com o tutor, Angus tem cerca de 11 anos, é dócil e saiu de casa após passar por baixo do portão. Segundo ele, a calçada estava em reforma e havia um espaço aberto apenas com terra onde o concreto ainda seria aplicado.
Uma madeira foi colocada para impedir a passagem, mas o cão conseguiu derrubá-la e fugiu. A família está em busca de qualquer informação sobre o paradeiro do animal.
Informações podem ser repassadas pelo telefone: (67) 9 9902-1008.
