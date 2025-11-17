Caramelo desaparece na região do Caiçara e família pede ajuda pra encontrar

A família de Thiago Azevedo procura por Angus, um cachorro vira-lata caramelo, que desapareceu no último domingo, por volta do horário do almoço, na região do Caiçara/Anahy.

De acordo com o tutor, Angus tem cerca de 11 anos, é dócil e saiu de casa após passar por baixo do portão. Segundo ele, a calçada estava em reforma e havia um espaço aberto apenas com terra onde o concreto ainda seria aplicado.

Uma madeira foi colocada para impedir a passagem, mas o cão conseguiu derrubá-la e fugiu. A família está em busca de qualquer informação sobre o paradeiro do animal.

Informações podem ser repassadas pelo telefone: (67) 9 9902-1008.

