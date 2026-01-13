Menu
Caravana da Castração inicia atendimentos em cinco municípios a partir de quinta-feira

Eldorado abre o calendário de janeiro, seguido por Tacuru, Coronel Sapucaia, Bela Vista e Sonora

13 janeiro 2026 - 11h51
Ao longo de 2026, a Caravana da Castração deve chegar a 63 municípiosAo longo de 2026, a Caravana da Castração deve chegar a 63 municípios   (Victor Arguelo/vice-governadoria)

O Governo de Mato Grosso do Sul inicia, a partir de quinta-feira (15), o calendário de atendimentos da Caravana da Castração em 2026, com ações programadas para cinco municípios ao longo do mês de janeiro. A iniciativa é coordenada pela Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), vinculada à Setesc, e segue um planejamento regional para garantir eficiência nos atendimentos e segurança no pós-operatório.

O cronograma começa por Eldorado, que recebe a Caravana nos dias 15 e 16-de janeiro. Em seguida, os atendimentos seguem para Tacuru, entre 19/20 janeiro; Coronel Sapucaia, nos dias 22/23 de janeiro; Bela Vista, em 25/26 de janeiro; e Sonora, que encerra a programação mensal entre 29/30 de janeiro. Em todos os municípios, os atendimentos ocorrem durante dois dias.

A organização do calendário considera critérios como geolocalização e população dos municípios, o que permite otimizar a logística e ampliar o alcance da política pública. Ao longo de 2026, a Caravana da Castração deve chegar a 63 municípios em todo o Estado. À medida que cada cidade é atendida, ela passa a integrar também o Calendário de Conscientização e Proteção Animal, uma ação educativa permanente desenvolvida ao longo do ano.

Esse calendário prevê a divulgação mensal de temas relacionados ao bem-estar animal, como guarda responsável, prevenção do abandono, combate aos maus-tratos e cuidados adequados com cães e gatos, principalmente por meio das redes sociais institucionais dos municípios.

A iniciativa faz parte das contrapartidas assumidas pelas prefeituras que recebem a Caravana e busca garantir que os efeitos da política pública continuem após a passagem dos atendimentos veterinários.

Somente nas três primeiras regiões já atendidas anteriormente, 45 municípios participaram da ação, alcançando resultados próximos ou superiores às metas estabelecidas. Em 2025, a Caravana da Castração percorreu o Estado oferecendo castrações gratuitas, microchipagem, medicação e acompanhamento pós-operatório. No período, mais de 16,7 mil animais foram castrados, beneficiando 45 municípios, com 30.957 tutores e entidades protetoras cadastrados no SigPet (Sistema de Gestão de Proteção e Esterilização de Animais).

