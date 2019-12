Caravana iluminada da Coca-Cola passa pela capital nesta noite

A tradicional Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola passará por Campo Grande nesta quarta-feira (18) com caminhões cenografados com imagens de pessoas celebrando a união em família e amigos.

Os caminhões começam o percurso às 19h pela rua Brilhante, rua Mário Quintanilha, avenida Tiradentes, Rua Franklin Espíndola, rua Albert Sabin, rua João Pedro Pedrossian, av Pref Lúdio Martins Coelho, Av Duque de Caxias, avenida Afonso Pena e por fim Shopping Campo Grande.

Confira o roteiro completo.

Com reforço na campanha “Juntos a Magia Acontece”, a caravana também terá como destaque a presença do Papai e Mamãe Noel. "Relacionamos Coca-Cola às refeições o ano inteiro e não podemos deixar de celebrar o encontro mais esperado do ano, que é a ceia de Natal, momento em que "Juntos a Magia Acontece", revela Luciano Sá, gerente de Publicidade, Promoções e Eventos da Coca-Cola FEMSA Brasil.

As caravanas também percorrerão as ruas com elementos inéditos: o caminhão com o tradicional cenário do Papai e da Mamãe Noel será decorado com cerca de 3.750 garrafas PET recicladas de tamanhos variados, compondo elementos cenográficos como trenó, árvores e renas.

Para garantir a iluminação de toda a frota, serão usados dois mil metros de mangueira LED.





