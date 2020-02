"Carnaval 2020 foi o melhor da capital, saldo positivo", disse Valério

O secretário da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social (Sedes) Valério Azambuja disse em coletiva nesta quinta-feira (27), que o Carnaval de 2020 foi o melhor de Campo Grande, com saldo positivo e redução em número de ocorrências em relação a 2019.

Ainda de acordo com Valério os cinco dias de festa receberam aproximadamente 300 mil pessoas, nos três pontos de concentração do evento: Esplanada Ferroviária, Avenida Fernando Correa da Costa e Praça do Papa.

O secretário afirmou que o saldo positivo é conseqüência dos cerca de 330 guardas municipais e 17 câmeras de monitoramento somadas a um projeto de segurança minucioso.

Questionado sobre a forma que as dispersões foram feitas, Valério disse que foi combinado que cada evento terminaria em horários pontuais e que só a partir de uma resistência de permanência dos foliões foi necessário fazer. “Sempre tem uma pequena parcela de mentalidade ruim que quer brigar! Um grupo decidiu confrontar a tropa de choque, a força tem que reagir, enquanto o público que atira a garrafa só quer confrontar”, finalizou.

“Mesmo com pequenos eventos, consideremos e confirmamos o Melhor Carnaval da capital em termo de segurança pública! A segurança também é responsabilidade do cidadão, um público tão grande que não tenha “nenhum beliscão”, não vai acontecer em nenhum lugar do mundo”, finalizou o secretário.

De acordo com a Secretária Municipal de Cultura e Turismo. Melissa Tamaciro, o planejamento de segurança foi extenso e pontual. “Tivemos um trabalho de coordenação desde setembro do ano passado incluindo moradores, comércio pra chegar num denominador comum e encontrar pontos mínimos e ver o que não funcionou ano passado e por em prática este ano, assim conseguimos fazer um plano que de fato desse resultado e tivemos estratégia pontual de oferecer um cardápio de muitas atividades, um “Carnaval plural”, secionamos os públicos e ficou mais fácil de prever o comportamento”, explicou.

Deixe seu Comentário

Leia Também