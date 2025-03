Carnaval 2025: Primeiro dia de folia reuniu 10 mil pessoas em Campo Grande

No fim da tarde de ontem (28), famílias e grupos de amigos começaram a lotar o espaço na Esplanada Ferroviária para a abertura da folia que vai até dia 8 de março. Somente na primeira noite, a organização contabilizou 10 mil foliões no Carnaval de Campo Grande 2025.

Além dos blocos de rua, Capital terá o desfile das escolas de samba, na segunda (3) e na terça-feira (4), na Praça do Papa. Sete agremiações disputam o título e prometem um espetáculo de cores e alegria na passarela do samba. A festa contará também com hip-hop, música eletrônica e manifestações indígenas, com destaque para o bloco Voroopi, fundado em 2023, que valoriza a cultura Terena.

Para aumentar a segurança durante o evento, a Prefeitura de Campo Grande empenhou 397 agentes da Guarda Civil Metropolitana, 40 viaturas e 70 motocicletas, que estão mobilizados nos principais pontos da folia.

A Prefeitura de Campo Grande organizou uma infraestrutura completa, com gradis, trio elétrico, sistema de som, banheiros químicos, tendas e postos de atendimento ao público. Serviços de zeladoria e manutenção dos espaços também foram reforçados, além do suporte da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), garantindo a segurança dos foliões e a organização do trânsito.



A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) também preparou um esquema especial de atendimento, com postos médicos na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa durante os desfiles. Equipes formadas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem estarão à disposição para atender eventuais emergências.

O Carnaval de Campo Grande também tem a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), que atua no enfrentamento à exploração sexual e ao trabalho infantil, com equipes especializadas realizando abordagens e distribuindo materiais informativos.

O presidente do Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC), Vitor Samudio, enfatizou o crescimento da festa e a sua importância cultural e econômica para a cidade. “Os blocos vêm tomando conta da cidade, e isso é muito importante, porque o carnaval significa liberdade, cultura, democracia. Ele é o sinônimo da cultura brasileira. Não existe hoje no estado um evento de rua maior que o nosso carnaval, e é importante frisar que o carnaval potencializa a nossa cultura e, algo muito importante, impulsiona a nossa economia”, disse.

