Carnaval 2025: Rodoviária deve receber 29 mil passageiros no feriadão

O feriado prolongado de Carnaval está chegando, e para atender à demanda de passageiros nessa época do ano, a Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande organizou uma operação especial.

Isso porque entre os dias 27 e 28 de fevereiro, a expectativa é que cerca de 5.000 pessoas embarquem com destinos populares, como Bonito, Ponta Porã, Cuiabá, Corumbá, Dourados, Rio de Janeiro e São Paulo.

Além disso, durante todo o feriado prolongado, até quarta-feira de cinzas (5), mais de 29.000 passageiros são esperados para embarques e desembarques no terminal rodoviário da Capital.

Pensando no grande fluxo, a concessionária está preparada para disponibilizar ônibus extras, caso seja necessário.

Dicas para uma viagem tranquila

- Documentação: Todos os passageiros, incluindo crianças, devem apresentar um documento de identificação original e com foto.

- Embarque de Menores: Para crianças e adolescentes menores de 16 anos viajando desacompanhados ou com terceiros, é necessária uma autorização. Mais informações podem ser obtidas em www.tjms.jus.br, na seção de Serviços / Autorização de Viagem.

- Limites de Bagagem: É permitido levar até 30 kg no bagageiro e 5 kg de bagagem de mão. Reforçamos a importância de etiquetar as bagagens com nome e telefone para facilitar a identificação.

- Chegada Antecipada: Chegue ao terminal ao menos uma hora antes do horário de embarque.

- Remarcação de Passagens: Caso precise alterar sua passagem, a remarcação e o reembolso podem ser feitos até 3 horas antes da viagem, diretamente com a empresa de ônibus.

