Carreta de prevenção ao câncer leva atendimento gratuito no Tiradentes

A carreta de prevenção ao câncer do Hospital do Amor atenderá a população do bairro Tiradentes esta semana, ofertando exames de mamografia a moradoras da região até a próxima sexta-feira (27). O veículo está na rua lateral à unidade de saúde Tiradentes.

Serão 60 exames de mamografia por dia, sendo 30 por período, das 7h às 16h30. Não é necessário agendamento prévio.

A mamografia é recomendada para todas as mulheres acima dos 40 anos e deve ser feita anualmente para prevenir o câncer de mama, que é o segundo tipo de carcinoma mais incidente entre as brasileiras, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Identificado em estágios iniciais, o câncer de mama tem percentual de cura elevado.

Serviço:

A Unidade Móvel ficará instalada na rua Coronel Ulisses de Lima, lateral da USF Tiradentes.

Preventivo

Na rede municipal de saúde, o serviço de coleta de preventivo é realizado nas 73 unidades de saúde de Campo Grande, sendo feito através de agendamento por demanda espontânea, ou seja, a mulher entre 25 e 64 anos que deseja fazer o exame deve ir até uma unidade de saúde, onde será acolhida pela equipe, e manifestar o desejo pelo exame, desta forma será feito o agendamento conforme a demanda interna de cada uma das unidades básicas da Capital.

O Papanicolau é recomendado para todas as mulheres que têm ou já tiveram vida sexual ativa e com idade entre 25 e 64 anos. Os dois primeiros exames devem ser realizados anualmente. Caso os resultados sejam negativos, os demais podem ser feitos a cada três anos, se os resultados estiverem normais. Se diagnosticado na fase inicial, a chance de cura é de 100%

A priorização desta faixa etária como a população-alvo justifica-se por ser a de maior ocorrência das lesões no colo do útero, passíveis de serem tratadas para não evoluírem para o câncer. Os exames podem diagnosticar o câncer de cólon de útero e o de mama, os dois mais comuns entre as mulheres.

Deixe seu Comentário

Leia Também