Carreta-Escola do Senac leva cursos curtos gratuitos de gastronomia ao Pátio Central

O centro de Campo Grande recebe de 16 a 30 a Carreta-Escola de Gastronomia do Senac que estará estacionada no Pátio Central Shopping, oferecendo mais de 40 cursos gratuitos para a população, com foco em receitas regionais, técnicas de alta gastronomia e empreendedorismo culinário.
Promovida pelo Sistema Comércio MS (Fecomércio MS e Senac), em parceria com o shopping, a ação busca democratizar o acesso à qualificação profissional.
Com aulas práticas de até uma hora, conduzidas por instrutores experientes, os cursos abrangem desde o preparo de bolos de pote e brigadeiros até drinks com infusão de tereré e técnicas avançadas de purês.
A estrutura da carreta conta com cozinha equipada e ambiente de ensino de alto padrão. As vagas são limitadas e inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site ms.senac.br/carretasenac.
