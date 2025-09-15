Menu
Carreta-Escola do Senac leva cursos curtos gratuitos de gastronomia ao Pátio Central

As aulas práticas de até uma hora, conduzidas por instrutores experientes conta com cozinha equipada e ambiente de ensino de alto padrão

15 setembro 2025 - 13h13Sarah Chaves

O centro de Campo Grande recebe de 16 a 30 a Carreta-Escola de Gastronomia do Senac que estará estacionada no Pátio Central Shopping, oferecendo mais de 40 cursos gratuitos para a população, com foco em receitas regionais, técnicas de alta gastronomia e empreendedorismo culinário.

Promovida pelo Sistema Comércio MS (Fecomércio MS e Senac), em parceria com o shopping, a ação busca democratizar o acesso à qualificação profissional.

Com aulas práticas de até uma hora, conduzidas por instrutores experientes, os cursos abrangem desde o preparo de bolos de pote e brigadeiros até drinks com infusão de tereré e técnicas avançadas de purês.

A estrutura da carreta conta com cozinha equipada e ambiente de ensino de alto padrão. As vagas são limitadas e inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site ms.senac.br/carretasenac.

 

