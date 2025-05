Carreta sai repentinamente do acostamento e provoca acidente com dois veículos na BR-163

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos aconteceu na tarde desta terça-feira (27), na BR-163, nas proximidades do entroncamento com a BR-262, saída para São Paulo, em Campo Grande. O veículo que causou o tumulto fugiu do local.

Conforme apurado pelo JD1, uma picape Fiat Strada, carregada com entulho e utilizada para fretes, seguia no sentido a São Paulo quando tentou ultrapassar uma carreta estacionada no acostamento.

No momento da manobra, o condutor da carreta iniciou a saída repentina do acostamento, jogando o veículo sobre a Strada.

Para evitar a colisão, o motorista da picape desviou bruscamente para a pista contrária, onde acabou batendo com outra carreta que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto, a segunda carreta chegou a ficar atravessada na pista. A CCR MSVia e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência.

A carreta que causou o acidente fugiu do local e ainda não foi localizada. Ninguém se feriu. Apesar da liberação parcial da pista, o tráfego na região continua intenso e com longas filas.

