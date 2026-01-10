Menu
Carreta tomba e espalha carga de eucalipto na BR-060

O acidente ocorreu entre Paraíso das Águas e Camapuã neste sábado

10 janeiro 2026 - 13h15Sarah Chaves
Foto: Navega MS/Flávio DiasFoto: Navega MS/Flávio Dias  

Uma carreta carregada com madeira de eucalipto tombou na manhã deste sábado (10) na BR-060, no trecho entre os municípios de Paraíso das Águas e Camapuã. O veículo seguia no sentido Camapuã quando ocorreu o acidente.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica do tombamento nem sobre o estado de saúde do motorista. Com o impacto, parte da carga ficou espalhada pela pista.

Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade. As autoridades competentes foram acionadas para a remoção da carga e liberação total da via.

