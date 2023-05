Carro tenta conversão na Mascarenhas e acerta motociclista 'ligeirinho'

Motociclista, não identificado, sofreu ferimentos leves na noite desta quarta-feira (10) ao ser atingido por um Volkswagen Gol, que tentava realizar uma conversão no cruzamento da rua Zolá Cícero com a Avenida Mascarenhas de Moraes, no Monte Castelo.

Segundo informações colhidas no local pelo JD1 Notícias, o condutor do veículo, de 64 anos, havia saído do serviço e retornava para sua casa, mas teria passado em um comércio para comprar melancia. Ele estava na via, quando tentou acessar a Rua Zola Cícero, no momento em que ocorreu o acidente.

Na versão do motorista, ele afirmou que o motociclista estava correndo e não teve como evitar a colisão. A moto parou embaixo do veículo e foi retirada com ajuda dos policiais e testemunhas.

Com o impacto, o idoso ficou com um ferimento na boca. Apesar da cinemática, ninguém ficou gravemente ferido, apenas danos materiais nos dos veículos envolvidos.

A esposa do motorista disse ao JD1 Notícias que recomendou que o marido fizesse o teste do bafômetro, porque amigos do motociclista diziam que ele poderia estar alcoolizado. No entanto, a mulher enfatizou que a família é evangélica e não ingerem bebida alcoólica.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde. O Batalhão de Trânsito informou que foram avisados de uma cinemática bastante grave, mas que tudo não passou de informações desencontradas.

O trânsito chegou a ficar lento pelo local, mas diante da rapidez na resolução da ocorrência, as duas pistas voltaram aos seus fluxos normais.

Deixe seu Comentário

Leia Também