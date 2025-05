Carros batem na BR-262, em Terenos; ninguém se feriu

Dois carros bateram na noite deste sábado (24), na BR-262, nas proximidades da entrada do distrito de Cachoeirão, em Terenos - a 30 km de Campo Grande.

Conforme o registro policial, ninguém ficou ferido. O acidente de trânsito envolveu um Gol branco ocupado por uma família de Aquidauana, que retornava de Campo Grande, e um Mobi cinza conduzido por um morador da Capital.

A batida causou apenas danos materiais nos veículos. Ambos os motoristas permaneceram no local aguardando a remoção dos carros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência e orientar o tráfego na região.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também