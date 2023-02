Carros colidem e um atinge muro de residência no Jóquei Club

Na manhã desta terça-feira (7), um acidente envolvendo dois veículos danificou o muro de uma residência na rua Bom Sucesso, esquina com a rua dos Jasmins, no bairro Jóquei Club, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas à reportagem, nenhuma pessoa ficou ferida no acidente.

Não há informações concretas sobre a dinâmica do acidente, mas um dos veículos, após a colisão, acabou atingindo o muro e danificando por completo a frente do carro.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local analisando a cena e colhendo todos os detalhes a respeito do acidente.

Viaturas do salvamento também foram acionadas para o acidente.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também