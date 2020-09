Carteira Digital de Trânsito já está disponível para pagar multas com desconto no aplicativo

Brenda Assis, com informações do Portal do Gorverno de Mato Grosso do Sul

A partir de agora, os sul-mato-grossenses poderão utilizar a CDT (Carteira Digital de Trânsito) para o pagamento de multas com até 40% de desconto. A novidade traz a junção dos serviços na Carteira Digital com as do SNE (Serviço de Notificação Eletrônica) em um único aplicativo.

Para a diretora de Habilitação do Detran-MS (Departamento Nacional de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Loretta Figueiredo, a autarquia tem modernizado os seus serviços e a novidade vem de encontro com isso. “O momento pede soluções ágeis e digitais e é o que a novidade irá proporcionar para os nossos clientes, uma vez que ele já tinha os documentos à disposição e agora poderá receber notificação e pagá-los com desconto, tudo em um único aplicativo”, comenta.

O Denatran informou que por enquanto, pessoas jurídicas continuam usando o site do SNE para gerenciar as infrações dos veículos de suas frotas, mas as pessoas físicas já podem utilizar o sistema para gerenciar as multas pelo aplicativo da CDT.

Para passar a receber as multas em formato eletrônico, o condutor que ainda não tiver formalizado a adesão pelo site ou pelo aplicativo do SNE, conseguirá aderir a partir de hoje (28).

Os clientes já cadastrados no SNE e na CDT apenas precisarão atualizar o aplicativo da carteira. As novas funcionalidades já estarão disponíveis no menu de opções, na aba preferências. Para novos usuários, o caminho será o mesmo, com a diferença de que a adesão será feita no momento que o condutor permitir o aplicativo.

Ao fazer isso, as notificações de multas chegarão a partir da CDT. No entanto, para obter o desconto de 40%, o condutor precisa desistir de interpor recurso contra a infração.

O Detran-MS aderiu ao SNE está em 2017 e até o momento 148 mil condutores já utilizam o aplicativo no Estado.

Com a CDT é possível

Baixar a CNH Digital, consultar histórico de emissão e receber aviso de vencimento da habilitação. Além disso, o cliente pode baixar o licenciamento digital, consultar detalhes como infração do veículo, infração por condutor, receber avisos de recall, receber informações sobre campanhas educativas e agora, receber notificação de multas e ainda pagá-la com até 40% de desconto.

