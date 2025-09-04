Carteirinha do Passe Livre Intermunicipal passa a ser digital em MS

O Programa Passe Livre Intermunicipal de Mato Grosso do Sul agora conta com carteirinha digital. A partir deste mês, o cartão físico deixa de ser emitido e a identificação dos beneficiários passa a ser acessada exclusivamente pelo aplicativo MS Digital ou pelo site www.passelivredigital.ms.gov.br.

Atualmente, 77.645 pessoas utilizam o benefício, entre elas 69.336 idosos, 5.973 pessoas com deficiência e 2.336 acompanhantes, conforme dados da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

O Passe Livre garante gratuidade ou desconto em viagens rodoviárias intermunicipais para idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência com laudo do SUS e renda per capita de até dois salários mínimos. Acompanhantes também podem ser incluídos, quando houver recomendação médica.

A solicitação do benefício deve ser feita nos CRAS com apresentação de documentos pessoais e comprovação dos critérios exigidos.

A modernização começou em 2024, com testes, capacitações e reuniões técnicas junto aos municípios, preparando a substituição definitiva do modelo físico.

Para acessar o benefício, basta informar CPF e data de nascimento no aplicativo MS Digital. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (67) 3318-4145 / 3318-4113 ou pelo e-mail [email protected]



