Menu
Menu Busca sexta, 03 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande passa por primeira revitalização

Obra de R$ 399 mil prevê melhorias estruturais para garantir mais conforto e segurança às mulheres atendidas

03 outubro 2025 - 14h40Carla Andréa

A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande (CMB) vai passar pela primeira revitalização desde sua inauguração, em 2015.

O contrato da obra foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (3), com investimento de R$ 399.474,79, e a ordem de serviço deve ser assinada nos próximos dias.

A empresa responsável pelos trabalhos será a MRL Comércio de Materiais Elétricos e Serviços Ltda, vencedora da licitação. O prazo para conclusão é de até 150 dias após a autorização de início.

Estrutura e serviços da reforma

O projeto prevê uma série de reparos e adequações, como:

retirada e reposição de revestimentos de piso;

instalação de forro de fibra mineral;

pintura de paredes e teto;

instalação de janelas e portas conforme projeto;

manutenção da cobertura com telhas acústicas;

impermeabilização da laje;

limpeza final da obra.

As melhorias buscam oferecer mais conforto, segurança e qualidade no atendimento às mulheres em situação de violência que procuram o espaço.

Dez anos de referência nacional

Inaugurada em 3 de fevereiro de 2015, a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande foi a primeira unidade do país instalada em uma capital.

Ao longo de 10 anos, tornou-se referência nacional no atendimento integral às vítimas de violência, com mais de 1,7 milhão de atendimentos realizados, entre acolhimentos, retornos e acompanhamentos.

O modelo da Casa é intersetorial e reúne diversos órgãos em um mesmo espaço, garantindo agilidade e eficiência. Entre os resultados alcançados estão:

60 mil chamados da Guarda Civil Metropolitana pela Patrulha Maria da Penha;

80 mil boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil;

167 mil registros do Ministério Público para acompanhamento jurídico;

mais de 63 mil medidas protetivas concedidas;

aproximadamente 47 mil atendimentos da Defensoria Pública.

Essa integração permite que mulheres tenham acesso rápido à proteção e ao suporte jurídico, psicológico e social, reduzindo deslocamentos e tempo de espera.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras participa da 1ª Bienal do Livro do Estado
Cultura
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras participa da 1ª Bienal do Livro do Estado
Fãs da marca lotaram o Shopping na manhã de hoje
Cidade
Clientes chegam 1h da madrugada para inauguração da Sephora na Capital
Bioparque Pantanal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande
Cidade
Bioparque Pantanal sedia o 2° Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária
Foto: Pixabay
Cidade
Ministério Público apura barreiras abusivas ao acesso energia a indígenas
Reprodução /
Justiça
GCM afastado por agredir suspeito quer reconsideração da Justiça e arma de volta
Foto: DPE-MS
Justiça
Van dos Direitos atenderá indígenas em Dourados na próxima semana
Foto: Divulgação
Cidade
Semana do Idoso no Asilo São João Bosco terá desfile, música e oficina de culinária
O autor do crime foi preso instantes depois
Justiça
Condenado por matar "Opalão do PCC" tenta anular julgamento em recurso
Militar conseguiu retirar o animal da casa em chamas
Cidade
JD1TV: Bombeiros salvaram doguinho de casal carbonizado em Campo Grande
Ministra Simone Tebet
Cidade
Rota: Ponte alternativa sobre o Rio Apa pode ser viabilizada pela Itaipu Binacional

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa