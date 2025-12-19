Menu
Casa da Saúde altera atendimento no fim de ano, confira e se programe para retirar medicamentos

Não haverá expediente nos dias 24, 25 e 26 de dezembro de 2025, além de 31 de dezembro de 2025 e 1º e 2 de janeiro

19 dezembro 2025 - 14h10Taynara Menezes
Atualmente, a Casa da Saúde fica na Rua Dom Aquino, n&ordm; 1.789, CentroAtualmente, a Casa da Saúde fica na Rua Dom Aquino, nº 1.789, Centro   (Foto: Saul Schramm/Secom)

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz terá o atendimento ao público alterado em razão dos feriados e pontos facultativos de final de ano, conforme informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Não haverá expediente na unidade nos dias 24, 25 e 26 de dezembro de 2025, além de 31 de dezembro de 2025 e 1º e 2 de janeiro de 2026.

Diante do feriado prolongado, a SES orienta que os usuários antecipem a retirada dos medicamentos até terça-feira, 23 de dezembro, no caso do Natal, e até terça-feira, 30 de dezembro, em relação ao feriado de Ano Novo, a fim de evitar interrupções no tratamento.

A Casa da Saúde é responsável pela dispensação de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para renovação de solicitações, dispensação de medicamentos, atendimento de protocolo e primeiro cadastro, o horário de atendimento é das 7h às 16h, com distribuição de senhas das 7h às 15h30.

O funcionamento normal da unidade será retomado conforme o calendário oficial do Governo do Estado, na segunda-feira, 5 de janeiro de 2026.

Atualmente, a Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz atende em sua nova sede, localizada na Rua Dom Aquino, nº 1.789, Centro, em Campo Grande.

