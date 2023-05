Casal é flagrado no 'rala e rola' em carro no Chácara Cachoeira; assista

Na manhã desta sexta-feira (12), por volta das 7h da manhã, moradores flagraram um casal tendo relações sexuais em um veículo, de modelo não identificado, na rua Raul Pires Barbosa, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

O vídeo encaminhado para a reportagem do JD1 Notícias mostra que a dupla não liga por estar numa das regiões mais movimentadas da cidade. Um leitor flagrou o momento em que tudo acontecia, sem que eles se importassem com o vai e vem das pessoas.

Apesar de estarem em um momento bastante íntimo, o casal pode ser enquadrado no crime de ato obsceno, que, de acordo com o artigo 233 do Código Penal, "praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público" pode ser motivo de detenção.

O crime prevê pena de três meses a um ano, ou o pagamento de multa. Assista ao vídeo:

